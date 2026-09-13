В Росгвардии объяснили, как неуплата штрафа оставит без оружия

19:35, 13 сентября 2026, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области предупредило владельцев гражданского оружия о серьёзных последствиях несвоевременной оплаты административных штрафов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в подразделении лицензионно-разрешительной работы, задержка платежа даже на один день становится основанием для привлечения к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.

Санкции за такое нарушение предусматривают аннулирование разрешений на хранение и ношение оружия, принудительное изъятие оружия и боеприпасов, а также административный арест сроком до 15 суток либо штраф в двойном размере от неуплаченной суммы.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры распространяются не только на нарушения правил оборота оружия, но и на любые другие административные правонарушения, по которым предусмотрен арест. В их числе – управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.