В Москве уволили бариста, который плевал в напитки не понравившихся ему гостей
В Москве бариста лишился работы после того, как неоднократно плевал в кофе гостям кафе, которых считал в чём-то неправыми. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Москвач».
По данным канала, речь идёт о 20-летнем молодом человеке, ранее работавшем в заведении на Воробьёвых горах. О своих действиях он сам рассказал подписчикам в соцсетях.
На опубликованном видео мужчина пояснил, что причиной увольнения стали регулярные плевки в напитки, а также то, что он не сдерживался в ответах при общении с посетителями, которые ему не нравились.
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