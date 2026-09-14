Делегация Псковской области участвует в финале чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде

10:58, 14 сентября 2026, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в финале Всероссийского чемпионата высоких технологий по профессиональному мастерству «Профессионалы», который стартует в Великом Новгороде сегодня, 14 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» и продлится до 18 сентября.

В составе делегации – руководитель Вячеслав Елтунов (Псковский агротехнический колледж), конкурсанты Алиса Гугнавая (Великолукский медицинский колледж) и Илья Данилов (Псковский агротехнический колледж), а также эксперты-наставники Елена Тимофеева (Великолукский медицинский колледж) и Владислав Кияшко (детский технопарк «Кванториум Псков»).

Алиса Гугнавая выступает в компетенции «Диагностика, анализ и профилактика профессиональных заболеваний специалистов на железнодорожном транспорте». Илья Данилов представляет компетенцию «Разработчик беспилотных систем малой авиации для доставки грузов в отдалённые регионы». Оба конкурсанта будут бороться за победу под руководством своих наставников.