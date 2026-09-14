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Томские учёные разработали способ получения особо прочной керамики

Специалисты Томского политехнического университета и Томского научного центра СО РАН разработали новый способ получения высокопрочной керамики на основе форстерита. Материал может применяться при создании медицинских имплантов, в электронике и производстве огнеупорных изделий, пишет Горсайт.

Фото: ПАИ

Форстерит — природный минерал, состоящий из магния, кремния и кислорода. Он отличается высокой прочностью и выдерживает температуры почти до 1900 градусов Цельсия. Кроме того, материал не вступает в реакцию с тканями человека, поэтому представляет интерес для медицинских имплантов. Форстерит также используют как изолятор в электронике и при производстве материалов, устойчивых к высоким температурам.

Для изготовления прочной керамики требуется порошок высокой чистоты с частицами одинакового размера и формы. Получить такой материал из природного форстерита сложно: минерал неоднороден по составу, а частицы в процессе производства могут слипаться и образовывать крупные агломераты. Это приводит к появлению пор и снижению прочности готового изделия.

Томские исследователи модифицировали золь-гель метод получения порошков. В качестве исходных компонентов они использовали источники кремния и магния, добавили специальный компонент для формирования частиц и провели реакцию в кислой среде.

В результате удалось получить сферические частицы размером от 1 до 5 микрометров. При нагревании выше 900 градусов они превращаются в чистый форстеритовый порошок.

«Обычно такие методы дают наночастицы — они очень мелкие, но плохо формуются и не подходят для создания изделий сложной формы. Нам же удалось получить частицы в виде микросфер — они идеальны для формования», — рассказал один из авторов разработки Александр Меженин.

В ходе экспериментов ученые также решили проблему слипания частиц и нарушения химического состава порошка. После промывки из материала вымывалась часть магния, из-за чего нарушалось необходимое соотношение компонентов. Исследователи скорректировали методику и добились стабильного состава.

Из полученного порошка изготовили керамические образцы и обожгли их при температуре от 1300 до 1600 градусов. Плотность материала достигла 91% от теоретически возможной, пористость составила 1,3%, прочность на изгиб — 202 МПа, а твердость — 7,2 ГПа.

По своим характеристикам разработанная керамика сопоставима с материалами, полученными из нанопорошков по другим технологиям, она не уступает по прочности самым современным аналогам, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Следующим этапом ученые планируют проверить новый материал в реальных производственных процессах, в том числе при 3D-печати и литье. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Ceramics International.

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