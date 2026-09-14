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Псковских выпускников приглашают на обучение в академии и институты ФСБ

Управление ФСБ России по Псковской области осуществляет отбор граждан России – выпускников 11-х классов школ и выпускников средних профессиональных образовательных учреждений Псковской области в образовательные организации ФСБ России по программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Поступление осуществляется в Академию ФСБ России (Москва), Академию ФСО России (Орел), Институт ФСБ России (Санкт-Петербург), Калининградский пограничный институт ФСБ России, Московский пограничный институт ФСБ России, Голицынский пограничный институт ФСБ России, Институт береговой охраны ФСБ России (Анапа), Институт ФСБ России (Нижний Новгород).

Для обучения принимаются граждане, соответствующие установленным требованиям по образованию, возрасту, результатам медицинского освидетельствования, психологическим качествам, уровню физической подготовленности, а также прошедшие проверку на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Поступившие курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Обучение бесплатное, выплачивается стипендия. По окончании вуза выпускникам выдается диплом государственного образца и присваивается воинское звание офицера (с высшим образованием) или прапорщика (со средним профессиональным образованием). Для дальнейшего прохождения службы они направляются во все регионы Российской Федерации в соответствии с профилем подготовки.

Выпускникам 9-х классов предлагается поступление в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России в г. Пушкин г. Санкт-Петербурга.

По вопросам поступления в образовательные организации ФСБ России следует обращаться в УФСБ России по Псковской области по телефонам 8 (8112) 69‑29‑35, 69-29-24, 69-28-15, 69-29-63, 69-29-69 или по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах вузов.

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