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Общество

«Мегафон» и Yadro запустили сеть 5G на российском оборудовании

«Мегафон» и Yadro (входит в «ИКС Холдинг») обеспечили работу сети 5G на отечественном оборудовании. Сеть развернута на время проведения Международного фестиваля молодёжи в «Екатеринбург-ЭКСПО»: абоненты «Мегафона» с совместимыми смартфонами в зоне действия базовых станций Yadro могут подключиться к 5G без предварительной регистрации или специальной настройки устройств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Фото предоставило ПАО «Мегафон»

Основой сети стали базовые станции Yadro, созданные на платформе 5G-Ready. В дни проведения фестиваля сеть пятого поколения работает в диапазоне n79. На стенде «ИКС Холдинга» посетители мероприятия также смогут познакомиться с различными пользовательскими сценариями применения 5G и на практике оценить возможности технологии.

«Демонстрацией работы новой технологии на Международном фестивале молодёжи мы подтверждаем, что отечественные технологии уже приходят и в 5G. Сеть пятого поколения на площадке мероприятия поможет иностранным гостям налаживать коммуникацию, организаторам и волонтёрам оперативно решать вопросы навигации и координировать действия, а участникам – делиться моментами праздника мгновенно», – отметил технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

«Запуск 5G в России переводит развитие мобильных сетей на новый технологический этап, и принципиально важно, что наше оборудование подходит к нему уже готовым. Мы изначально создавали телеком-платформу Yadro с учётом дальнейшего развития стандартов связи. И сегодня мы показываем работу российской базовой станции с обычными пользовательскими смартфонами в открытой среде. Это важный шаг на пути от разработки и испытаний к практическому применению передовых технологий», – сказал директор по развитию бизнеса Yadro Денис Каржавин.

Международный фестиваль молодёжи пройдёт с 11 по 17 сентября и соберёт около 10 тысяч участников из 191 страны. Гостей мероприятия ждут выставочные пространства, открытые сессии, музыкальные концерты, ток-шоу и другие события.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560, erid: 2W5zFJ4Bpv5.

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