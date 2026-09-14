Квартиру псковича за долги продадут на торгах

16:33, 14 сентября 2026, ПАИ

Квартиру псковича за долги продадут на торгах, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

У ответчика образовалась задолженность по уплате налоговых платежей на общую сумму более 3 млн рублей. В связи с этим налоговый орган принял обеспечительные меры в отношении принадлежащей налогоплательщику квартиры, расположенной в деревне Гверздонь Псковского района.

При этом задолженность по обязательным платежам и санкциям до настоящего времени ответчиком не погашена.

Суд пришел к выводу, что налоговый орган вправе исполнить имеющуюся у налогоплательщика обязанность за счет стоимости заложенного имущества. Квартира подлежит реализации на публичных торгах, а полученные от ее продажи средства могут быть направлены на погашение задолженности.