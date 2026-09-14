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Общество

Предприниматели Псковской области провели день без галстуков на Талабских островах

Спортивный фестиваль «Вместе вперёд», организованный Псковской «Опорой России», прошёл 13 сентября на Талабских островах. Вместе с предпринимателями региона и их семьями в фестивале принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв.

Фото здесь и далее: Псковская «Опора России»

Главная идея встречи – дать предпринимателям пространство для общения вне официальной повестки. Спорт, командные соревнования и семейный формат помогают лучше узнавать друг друга, укреплять доверие и создавать связи, которые затем продолжаются в деловых проектах, отметили организаторы проекта.

Одним из самых ярких событий стал футбольный матч между командами Псковской «Опоры России» и регионального отделения «Единой России». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу команды Псковской «Опоры России». В составе победителей сыграл мастер спорта СССР международного класса Георгий Шабанов, выступавший за национальную сборную СССР по лёгкой атлетике. Он также провёл для гостей спортивную гимнастику.

После футбольного матча участники перешли к кулинарному этапу. Команда предпринимателей и представители Псковского корейского центра «Корё» под руководством Инны Югай готовили драники на скорость. «Для предпринимателей, приехавших с детьми, фестиваль стал возможностью совместить общение внутри сообщества с семейным отдыхом», – отметили организаторы мероприятия.

Фестиваль организовал председатель попечительского совета Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников: он подготовил футбольное поле и ворота, организовал доставку гостей на острова на катерах. Кулинарный батл провёл член Совета регионального отделения Андрей Филатов (учредитель «Ресторанной Компании» и член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России). Он же организовал обед для участников в ресторане «Ёрш» на Талабских островах.

«Такие встречи дают возможность увидеть друг друга за пределами привычной деловой повестки: вместе заниматься спортом, соревноваться, общаться, приезжать семьями. Отдельно хочу поблагодарить Валерия Лесникова за организацию фестиваля, Андрея Филатова за кулинарный батл и очень вкусный обед, Инну Югай и Псковский корейский центр «Корё» за яркое участие. Спасибо Аркадию Мурылёву за участие в фестивале, а команде «Единой России» – за напряжённую и увлекательную игру. Такие дни хорошо показывают, что сильное предпринимательское сообщество начинается с человеческих отношений и доверия», – отметил председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Сергей Пакреев.

Псковская «Опора России» объединяет предпринимателей региона для обмена опытом, совместных проектов и решения практических вопросов бизнеса. Предпринимателей Псковской области, которым близок такой формат сообщества, приглашают присоединяться к Псковской «Опоре России» и становиться её резидентами.

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