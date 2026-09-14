Принять участие в акции «Диктант здоровья – 2026» приглашают псковичей

18:49, 14 сентября 2026, ПАИ

15 сентября стартует третий трек Всероссийской акции «Диктант здоровья – 2026» – «Используем гаджеты рационально». Жителей Псковской области приглашают принять участие. Мероприятие приурочено ко Дню федерального государственного санитарно‑эпидемиологического надзора, который отмечается также 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Тема трека – цифровая гигиена: участники узнают, как сохранить здоровье в условиях постоянного взаимодействия с экранами. В ходе диктанта можно будет проверить знания и получить полезную информацию, в частности разобраться, как защитить глаза от негативного воздействия экранов (в том числе узнать о «правиле 20‑20‑20»), избежать появления «текстовой шеи», определить оптимальное экранное время для детей и взрослых, распознать цифровую зависимость и феномен «фантомной вибрации», а также понять, как гаджеты влияют на сон, пищеварение и умственную работоспособность.

Принять участие в диктанте могут все желающие старше семи лет. Материалы адаптированы для разных категорий граждан – школьников, студентов, педагогов, родителей и взрослого населения.

Участие доступно в двух форматах: онлайн – на официальном портале акции диктант‑санпросвет.рф или в MAX‑боте, очно – в образовательных организациях и других организованных коллективах. Для очных участников все необходимые материалы размещены на портале в разделе «Очным участникам».

Диктант состоит из 20 вопросов, к каждому из которых предложено четыре варианта ответа. Участник должен выбрать один верный вариант. Если ответить затруднительно, допускается вариант «не знаю».

По итогам прохождения каждый участник получит именной электронный сертификат, а также подробный разбор ошибок с пояснениями экспертов.

Проект «Диктант здоровья» реализуется Роспотребнадзором при организационно‑методическом сопровождении ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора и при участии МАСС «Сибирское соглашение». Акция проходит в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)» и межрегионального проекта «Сибирская школа – территория здоровья».

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут написать «Атомный диктант».