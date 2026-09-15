В Великих Луках несовершеннолетнего оштрафовали за три кражи из дома

08:11, 15 сентября 2026, ПАИ

Великолукский районный суд вынес приговор в отношении 17-летнего подростка, признанного виновным в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в период с 1 по 31 марта подросток трижды незаконно проникал в жилой дом в деревне Сафроново Великолукского муниципального округа. Оттуда он похитил чужое имущество на общую сумму почти 7 тысяч рублей.

Действия несовершеннолетнего квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в жилище.

С учетом признания вины суд назначил подростку наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.