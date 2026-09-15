Главврач объяснил отсутствие рентгеноскопии в филиале «Великолукский межрайонный»
Рентгеноскопическое исследование желудка в филиале «Великолукский межрайонный» не проводится по техническим причинам. Об этом сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, отвечая на вопрос жителей Великих Лук.
По словам пациентов, в медучреждениях им объясняют, что для проведения процедуры необходим барий, однако препарата в наличии нет. Главврач подтвердил: в филиале «Великолукский межрайонный» это исследование действительно не выполняется. «Данный вид исследования в филиале «Великолукский межрайонный» по техническим причинам не выполняется», – приводит слова Панфёрова газета «Великолукская правда. Новости».
Главврач добавил, что для оценки проходимости желудочно-кишечного тракта в Великих Луках выполняется альтернативная процедура – фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Рентгеноскопическое исследование с контрастным веществом на основе сульфата бария проводится в Псковской областной клинической больнице.
Ранее сообщалось, что гинекологическое отделение Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы с начала года работает в новых условиях. Из терапевтического корпуса оно переехало в хирургический, где перед этим провели комплексный ремонт. Недавно к работе приступил новый заведующий – врач – акушер-гинеколог Константин Сафронов.
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