В Пскове обсудили, как ИИ меняет продвижение бизнеса

12:55, 15 сентября 2026, ПАИ

Как использовать искусственный интеллект в продвижении и при этом сохранять сильную идею, узнаваемый бренд и собственный голос? Об этом говорили 12 сентября на форуме для предпринимателей «Фокус 2027» и фестивале нейроконтента и рекламы «Псковские барсы».

Деловую программу открыла дискуссия «Без розовых очков». Председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Сергей Пакреев, председатель комитета по наставничеству Ростовской «Опоры России», бизнес-ментор Светлана Столярчук и исполнительный директор Вологодской «Опоры России», финансовый консультант Наталья Антуфьева поговорили о продажах, развитии компаний и решениях, которые сегодня приходится принимать предпринимателям.

В программе соединили темы брендинга, контента, маркетинга и практического применения ИИ. Среди спикеров форума также выступили эксперт по контент-маркетингу Любовь Воденикова и тренер по нейроинтеграции, контент-продюсер Ольга Пакреева.

«Искусственный интеллект меняет способы производства контента, а в основе результата по-прежнему остаются стратегия, сильная идея и понимание своего клиента», – отметил один из организаторов форума, председатель IT-комитета Псковской «Опоры России» Евгений Надобников.

Финалом дня стал фестиваль «Псковские барсы». Его главный идеолог и организатор, AI-креатор и брендолог Елена Николаева, объединила в проекте технологии, творчество и реальные задачи бизнеса. На фестивале показали лучшие конкурсные работы, созданные с помощью генеративных нейросетей, и наградили победителей в трёх направлениях: реклама, социальная реклама и короткометражный арт.

«Форум и фестиваль показали, что ИИ уже становится рабочим инструментом бизнеса, а ценность по-прежнему создают идея, стратегия и человек, который стоит за ними», – отметили в Псковской «Опоре России».

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