Петербурженку оштрафовали за фиктивную регистрацию четырёх человек в Островском районе

12:31, 15 сентября 2026, ПАИ

Островский городской суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, признав ее виновной в двух преступлениях, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ, – фиктивной регистрации граждан по месту пребывания или жительства в жилом помещении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что женщина являлась собственницей дома в деревне Большие Пустынки Островского района. В марте и мае 2025 года она зарегистрировала в этом жилом помещении четырех граждан России, хотя достоверно знала, что фактически проживать в доме они не будут. Предоставлять им жилье женщина также не собиралась.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил ей по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.