Петербурженку оштрафовали за фиктивную регистрацию четырёх человек в Островском районе
Островский городской суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, признав ее виновной в двух преступлениях, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ, – фиктивной регистрации граждан по месту пребывания или жительства в жилом помещении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Суд установил, что женщина являлась собственницей дома в деревне Большие Пустынки Островского района. В марте и мае 2025 года она зарегистрировала в этом жилом помещении четырех граждан России, хотя достоверно знала, что фактически проживать в доме они не будут. Предоставлять им жилье женщина также не собиралась.
В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил ей по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.
Первоклассники начнут заниматься в отремонтированном здании ПИЛГ через неделю-полторы
На месте торгового павильона «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове больше ничего не будут строить