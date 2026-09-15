Аварийный дом на улице Малышева в Великих Луках планируют расселить в 2027 году

15:17, 15 сентября 2026, ПАИ

Расселение аварийного многоквартирного дома № 2 на улице Малышева в Великих Луках запланировано на 2027 год, пишет газета «Великолукская Правда. Новости».

Как сообщили в администрации города, многоквартирный дом № 2 на улице Малышева признан аварийным и подлежащим сносу. Информация об этом внесена в автоматизированную систему Фонда развития территорий.

«Расселение многоквартирного дома № 2 на улице Малышева будет осуществляться по году признания его аварийным и подлежащим сносу. Временно, в целях безопасности, <...> предусмотрено проживание в маневренном жилищном фонде», – сообщили представители администрации.

В качестве временного жилого помещения может быть предоставлен муниципальный жилищный фонд коммерческого использования. За консультацией по предоставлению жилья можно обратиться в комитет по жилищным вопросам администрации Великих Лук по адресу: проспект Гагарина, 13, телефон: (8 811-53) 3-07-94.

Ранее на совещании по программе переселения граждан из аварийного жилья в Псковской области губернатор Михаил Ведерников назвал ситуацию в Великих Луках тревожной.