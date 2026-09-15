Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Расширены условия программы поддержки восстановления объектов культурного наследия России

Льготный кредит на восстановление объектов культурного наследия (ОКН) – это возможность получить финансирование по сниженной ставке на реставрацию исторических зданий и сооружений. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Кредит по льготной ставке можно взять на реставрацию объекта культурного наследия, который находится в неудовлетворительном состоянии. Привести ОКН в удовлетворительное состояние необходимо до конца 2030 года.

Статус объекта можно проверить на официальном сайте Министерства культуры. Там размещён перечень таких объектов, расположенных во всех регионах страны. Проверить статус объекта также можно в едином реестре объектов культурного наследия.

Решение о том, является ли состояние здания (сооружения) неудовлетворительным, принимает региональный орган охраны ОКН. Принятие такого решения занимает, как правило, десять дней.

Когда инвестор убедился, что здание входит в перечень объектов наследия, а его неудовлетворительное состояние документально закреплено, можно подавать документы на оформление льготного кредита. Но сначала нужно выбрать банк.

Какая ставка у льготного кредита:

  • до 6 % годовых, если после реставрации инвестор хочет открыть в историческом здании гостиницу;
  • до 9 % годовых для реставрации под любые другие цели (магазин, ресторан, галерея, офисные или жилые помещения и другое).

Подать заявку на получение льготного кредита на реставрацию исторического объекта может собственник сооружения, арендатор или иной правообладатель (например концессионер).

О том, какие документы нужны для получения льготного кредита и как избежать отказа в его выдаче, можно прочитать на сайте.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

Более двух тысяч раз за неделю выезжала к псковичам скорая помощь
15 сентября 2026

Междворовой проезд на улице Байкова отремонтировали в Пскове
15 сентября 2026

Народная программа «Единой России»: развитие Псковской области и повышение качества жизни людей
15 сентября 2026

«Мишуру» из паутины заметили на деревьях в Бежаницком районе
15 сентября 2026

Ремонт проезда на улице Западной завершён в Пскове
15 сентября 2026

Прокуратура выявила нарушения на стоянке судов в Пскове
15 сентября 2026

«Пойду с утра к самому открытию»: Борис Елкин рассказал о планах на выборы
15 сентября 2026

Сервис для предъявления водительских прав запустят в MAX

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...