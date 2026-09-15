Расширены условия программы поддержки восстановления объектов культурного наследия России

15:25, 15 сентября 2026, ПАИ

Льготный кредит на восстановление объектов культурного наследия (ОКН) – это возможность получить финансирование по сниженной ставке на реставрацию исторических зданий и сооружений. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Кредит по льготной ставке можно взять на реставрацию объекта культурного наследия, который находится в неудовлетворительном состоянии. Привести ОКН в удовлетворительное состояние необходимо до конца 2030 года.

Статус объекта можно проверить на официальном сайте Министерства культуры. Там размещён перечень таких объектов, расположенных во всех регионах страны. Проверить статус объекта также можно в едином реестре объектов культурного наследия.

Решение о том, является ли состояние здания (сооружения) неудовлетворительным, принимает региональный орган охраны ОКН. Принятие такого решения занимает, как правило, десять дней.

Когда инвестор убедился, что здание входит в перечень объектов наследия, а его неудовлетворительное состояние документально закреплено, можно подавать документы на оформление льготного кредита. Но сначала нужно выбрать банк.

Какая ставка у льготного кредита:

до 6 % годовых, если после реставрации инвестор хочет открыть в историческом здании гостиницу;

до 9 % годовых для реставрации под любые другие цели (магазин, ресторан, галерея, офисные или жилые помещения и другое).

Подать заявку на получение льготного кредита на реставрацию исторического объекта может собственник сооружения, арендатор или иной правообладатель (например концессионер).

О том, какие документы нужны для получения льготного кредита и как избежать отказа в его выдаче, можно прочитать на сайте.