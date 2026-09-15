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Общество

T2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

Российский оператор мобильной связи T2 обновил услугу «Связь без минусов». Компания добавила в неё новые цифровые сервисы, которые доступны абонентам при неоплаченном тарифе. Среди них – портал «Госуслуги», мессенджер MAX, маркетплейс Ozon и «Магнит». Кроме того, оператор расширил список крупных банков, входящих в услугу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

T2 продолжает развивать сервис «Связь без минусов», чтобы поддерживать абонентов в ситуациях, когда не удалось вовремя внести абонентскую плату. Обновление поможет клиентам оплачивать покупки, переводить деньги и пользоваться важными цифровыми инструментами даже при минусе на счёте.

В «Связь без минусов» добавили портал «Госуслуги», мессенджер MAX, маркетплейс и банк Ozon, а также приложение «Магнит». Эти сервисы остаются доступны при минусе на балансе до трёх дней для абонентов с ежемесячной оплатой и до одного дня – для пользователей с посуточной тарификацией. Одновременно T2 расширил список банков, чьи приложения работают при отрицательном балансе. К Сберу, ВТБ, «Газпромбанку» и «Т-Банку», которые уже были доступны в сервисе, добавили «Дом.РФ», «Банк Россия», УБРиР, «ОТП Банк», «Синара Банк» и «Банк Центр-Инвест».

Помимо новых сервисов, в «Связи без минусов» по-прежнему доступны популярные мессенджеры, сервис «2ГИС», «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор». Абоненты в любой ситуации могут принимать входящие звонки, совершать вызовы на номера T2 и экстренных служб, а также получать SMS-уведомления для проведения банковских транзакций. Оператор сохраняет эти возможности, даже если баланс клиента не пополнялся более трёх дней.

Услуга «Связь без минусов» работает во всех тарифах «Мой T2», а также в «Везде онлайн», «Хватит!» Black, «Игровой» и Premium вне зависимости от того, открытый или архивный план у клиента. T2 активирует сервис автоматически и предоставляет его бесплатно.

«Уже более восьми лет сервис «Связь без минусов» помогает нашим абонентам оставаться на связи в самых разных ситуациях. Сегодня мобильный телефон давно перестал быть просто средством общения – через него мы оплачиваем покупки, пользуемся государственными услугами, заказываем товары на маркетплейсах. Мы считаем, что жизнь клиента не должна останавливаться из-за задержки оплаты тарифа, поэтому регулярно расширяем список сервисов, доступных при минусе на балансе. T2 стремится поддерживать абонентов даже в непредвиденных ситуациях и давать им уверенность, что ключевые цифровые инструменты останутся под рукой», – отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

Реклама. ООО «T2 Мобайл».

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T2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

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