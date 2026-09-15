Межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Куньинском районе

19:21, 15 сентября 2026, ПАИ

В Куньинском районе ввели в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод протяжённостью более 22 километров, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония пуска газа состоялась в муниципальном центре во вторник, 15 сентября. В мероприятии приняли участие министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев, директор АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов и другие официальные лица.

Газификация муниципалитета стала возможной благодаря реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. Работа проведена специалистами ПАО «Газпром».

В результате строительства межпоселкового газопровода создана потенциальная возможность для газификации близлежащих деревень Петелино, Мишково, Никольское, Борок – всего порядка 130 домовладений. Кроме того, реализация указанного объекта обеспечивает возможность перевода с сжиженного углеводородного на природный газ трёх площадок крупного объекта АПК в муниципалитете. В перспективе планируется также газификация деревни Клин – родины патриарха Тихона.

Министр тарифов и энергетики региона обратила внимание, что расширение доступа к природному газу – важный стимул к развитию экономики района: он снижает издержки социальных учреждений, предприятий, делает территорию привлекательной для инвесторов.

«Газификация – это не просто инфраструктура, а основа повышения качества жизни. Мы не только решаем текущие задачи теплоснабжения, но и закладываем базу для подключения новых населённых пунктов и для реализации перспективных проектов», – отметила Елена Пилипенко.

«Темпы, с которыми газ приходит в район, впечатляющие. На сегодняшний день у нас более 200 потребителей. Сегодня добавились ещё три площадки. Работа продолжается при поддержке правительства Псковской области и при участии губернатора Михаила Ведерникова. Плюс в этом году у нас будет ещё одно событие: котельная в деревне Ущицы также перейдёт на природный газ», – сказал Олег Лебедев и поблагодарил региональные власти и компанию «Газпром межрегионгаз Псков» за реализацию столь значимого для района проекта.

Ранее сообщалось, что строительство внутрипоселкового газопровода в посёлке Дорожный Великолукского района протяжённостью 0,41 километра началось в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2026–2030 годы.