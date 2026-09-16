Горячую воду отключат на двух улицах в Великих Луках 16 сентября
Подача горячей воды в домах на ряде улиц Великих Лук будет прекращена из-за отключения электроэнергии в котельной № 17. Об этом сообщили в районной газете «Великолукская правда».
Горячей воды не будет с 13:30 до 17:00 сегодня, 16 сентября.
Как сообщает пресс-служба администрации города, отключение затронет следующие адреса: улица Щорса, 55, 55а, 57, 59, 59а, 59 к.1, 86, 86 к.1, 88, 90; улица Фурманова, 65, 67.
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