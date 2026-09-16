Ремонт улицы Смольной обсудили в Бежаницах

08:43, 16 сентября 2026, ПАИ

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова вместе с заместителем председателя Собрания депутатов округа Александром Харитоновым провела рабочую встречу с руководителем «Псковавтодора» Павлом Кипрушевым. Об этом Елена Иванова сообщила в своём канале в MAX.

Главной темой рабочей встречи стал ремонт улицы Смольной. Стороны разобрали вопросы, которые особенно волнуют жителей: обустройство съездов; водоотведение с дорожного полотна; уличное освещение.

Работы по всем направлениям продолжаются. Глава округа поблагодарила Павла Кипрушева и специалистов «Псковавтодора» за конструктивную встречу и совместную работу.