Ремонт улицы Смольной обсудили в Бежаницах
Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова вместе с заместителем председателя Собрания депутатов округа Александром Харитоновым провела рабочую встречу с руководителем «Псковавтодора» Павлом Кипрушевым. Об этом Елена Иванова сообщила в своём канале в MAX.
Главной темой рабочей встречи стал ремонт улицы Смольной. Стороны разобрали вопросы, которые особенно волнуют жителей: обустройство съездов; водоотведение с дорожного полотна; уличное освещение.
Работы по всем направлениям продолжаются. Глава округа поблагодарила Павла Кипрушева и специалистов «Псковавтодора» за конструктивную встречу и совместную работу.
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