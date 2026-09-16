Доступ за чужой счёт: в Псковской области пресекли незаконную схему продажи интернет‑модулей
Сотрудники УФСБ России по Псковской области в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность жителя Пыталово.
Установлено, что мужчина являлся работником юридического лица, действовавшего на основании договора коммерческого представительства, заключённого между оператором сотовой связи и юридическим лицом. Используя своё служебное положение, он зарегистрировал 48 персональных модулей доступа в сеть Интернет на данные третьих лиц – без их ведома и согласия.
В дальнейшем фигурант с целью личного обогащения сбыл модули иностранным гражданам, работающим дальнобойщиками.
Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по части 3 статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый лицом с использованием своего служебного положения»).
Расследование продолжается.
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