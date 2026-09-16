Большинство псковичей уходят с последнего места работы по собственному желанию – опрос

09:14, 16 сентября 2026, ПАИ

Большинство псковичей, участвовавших в опросе SuperJob, рассказали, что с последнего места работы увольнялись по собственному желанию. Такой вариант указали 67% респондентов. При этом для шести из десяти рекрутеров формулировка причины увольнения в трудовой книжке не имеет значения.

В исследовании сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения России с опытом работы, а также представители компаний.

Еще 15% опрошенных псковичей расстались с работодателем по соглашению сторон, 9% – в связи с сокращением штата.

Мужчины чаще женщин увольнялись по соглашению сторон. Женщины несколько чаще предпочитали формулировку «по собственному желанию».

Есть различия и в зависимости от возраста. Среди респондентов младше 35 лет 73% уходили с последнего места работы по собственному желанию. Среди псковичей старше 45 лет этот показатель составил 61%.

Доля уволившихся по соглашению сторон увеличивается вместе с уровнем дохода. Так, среди респондентов с зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц такой вариант указали 12%, а среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, – 18%.

Большинство тех, кто расторг трудовой договор по соглашению сторон, не считают такую запись препятствием для дальнейшего трудоустройства. 61% опрошенных заявили, что она никак не влияет на шансы получить новую работу. Еще 8% считают, что такая формулировка, наоборот, скорее помогает при поиске работы. Только 4% видят в ней негативный фактор.

Среди рекрутеров 60% также не придают значения тому, уволился кандидат по собственному желанию или по соглашению сторон. При прочих равных 25% компаний скорее выберут кандидата, который уволился по собственному желанию. Еще 4% работодателей отдают предпочтение тем, кто расторг трудовой договор по соглашению сторон.