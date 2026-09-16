Молебен для пожарных и спасателей состоится 17 сентября в Великих Луках

11:42, 16 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках возродят традицию специальных богослужений для сотрудников МЧС и пожарных частей в день иконы Богородицы «Неопалимая Купина», сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

Молебен перед иконой «Неопалимая Купина» состоится в четверг, 17 сентября, в 10:20 в храме Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святых Новомучеников и Исповедников Российских по адресу: Великие Луки, Гражданская, д. 18, корпус 1.

После богослужения сотрудники ОНД МЧС проведут профилактическую беседу для прихожан и сотрудников храма, посвящённую основам пожарной безопасности.

Напомним, икона «Неопалимая Купина» издревле считается защитницей от пожаров и покровительницей пожарных, а в современное время – и спасателей.

День её празднования – 17 сентября – стал для сотрудников МЧС России своеобразным православным профессиональным праздником. В этот день по всей стране проходят благодарственные молебны, в которых участвуют не только пожарные и спасатели, но и курсанты ведомственных вузов, а также члены их семей.