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Эксперты Роспотребнадзора рассказали о паразитах в мясе и способах защиты

Мясо может стать причиной развития опасных паразитарных заболеваний при недостаточной термической обработке или нарушении санитарных норм, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. Об основных инфекциях и мерах профилактики ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Среди заболеваний, которые можно получить через мясо, специалисты называют трихинеллёз, тениаринхоз и тениоз.

Трихинеллёз вызывает мелкий круглый червь рода Trichinella. Заражение происходит при употреблении мяса с личинками паразита. Симптомами заболевания являются боль, отёки, лихорадка, а в тяжёлых случаях – поражение сердца, лёгких и нервной системы.

Тениаринхоз вызывает бычий цепень. Человек заражается через недостаточно обработанное мясо крупного рогатого скота. Ленточный червь развивается в кишечнике и может достигать 12 метров в длину.

Тениоз вызывает свиной цепень. Заражение происходит при употреблении плохо прожаренной свинины. Основная опасность заключается в развитии цистицеркоза с поражением мозга и глаз.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что личинки паразитов устойчивы к низким температурам и могут сохраняться в мясе после заморозки. Соление, копчение и вяление не всегда их уничтожают. Особую опасность представляет мясо диких животных (медведя, кабана, барсука), а также непроверенные свинина и говядина.

Чтобы защититься от заражения, эксперты советуют покупать мясо только в проверенных местах с ветеринарным контролем. Сырое мясо следует разделывать на отдельной доске, тщательно мыть руки и нож. Нельзя есть сырое или плохо прожаренное мясо, пробовать сырой фарш, кормить домашних животных необработанными мясными отходами.

Важно соблюдать режим термической обработки. Мясо кусками следует варить не менее двух часов, а мясо диких животных – не менее 2,5–3 часов. При жарке температура внутри мяса должна быть не ниже 70 градусов.

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