В картинной галерее при Псково-Печерском монастыре открывается новая экспозиция

14:31, 16 сентября 2026, ПАИ

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоится торжественное открытие выставки «Церковная живопись. Петербургская школа первой половины XIX века», экспонаты которой предоставлены Русским музеем.

На выставке будут представлены работы Ф. А. Бруни, А. И. Иванова, А. Т. Маркова, П. М. Шамшина, В. К. Шебуева, С. С. Щукина и других.

Экспозиция продлится до 8 сентября 2027 года. Часы работы: ежедневно, кроме праздников, с 10 до 18 часов. Понедельник – выходной. Адрес: Печоры, ул. Международная, 3 (слева от Святых врат монастыря).

Забронировать экскурсию заранее можно по телефону: 8 (81148) 22 404.