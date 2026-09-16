За Народную программу. За «Единую Россию»

17:51, 16 сентября 2026, ПАИ

Список Партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области возглавляют Губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава города Пскова Борис Елкин.

Михаил Ведерников,

Губернатор Псковской области:

«Настоящие достижения рождаются там, где есть единство, доверие и крепкая команда. При поддержке нашего Президента мы открываем новые возможности для развития Псковской области. И у нас большие планы на будущее. Приходите на выборы, проголосуйте за «Единую Россию», за будущее Псковской области и будущее нашей страны».

Александр Котов,

председатель Законодательного Собрания Псковской области:

«Дорогие друзья! Голосуйте за сильную, эффективную и ответственную команду Партии «Единая Россия». Вместе будем развивать наш любимый регион. Только общими усилиями можно преодолеть любые трудности и добиться нужного результата».

Наталья Мельникова,

сенатор от Псковской области:

«Выполнение всех социальных обязательств – это главная задача нашей Партии. Мы создаем достойные условия для жизни каждого человека. Мы сегодня всех вас призываем прийти на выборы и проголосовать за нашу команду – команду Губернатора – за Партию «Единая Россия».

Алексей Наумец,

член Совета Федерации от Псковской области:

«Всю свою жизнь я служу своему Отечеству, своей Родине. Обращаясь к вам, я хотел бы попросить поддержать на выборах Партию «Единая Россия» и ее кандидатов и проголосовать за своих. Проголосовать за победу. Команда Губернатора – команда «Единой России».

Борис Елкин,

глава города Пскова:

«Благодаря Партии «Единая Россия» строятся, модернизируются и капитально ремонтируются общеобразовательные учреждения. Юные псковичи ходят в обновленные детские сады, новые школы и получают знания в более комфортных условиях. Поддержите команду Губернатора и «Единой России» на предстоящих выборах».

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