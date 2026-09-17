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Кроссовер JELAND J8: какие его перспективы на российском рынке

Очередная новинка на российском автомобильном рынке должна появиться в конце четвёртого квартала текущего года. Это будет флагманский кроссовер JELAND J8. В скором времени бренд выпустит официальную новость, в которой будет указана точная дата поступления кроссовера в продажу. После официального анонса и старта продаж приобрести кроссовер можно будет через сеть дилерских центров по всей России, где сейчас представлены для покупки предшественники – Jeland J6 и Jeland J7.

Много вопросов возникает по поводу стоимости. Также точной информации нет. Стоит отметить, что стоимость Jeland J6 начинается от 1 290 000 рублей, Jeland J7 – от 1 849 000 рублей. Указанные цены актуальны для базовых комплектаций на момент подготовки материала. Существенная разница обусловлена тем, что обновленный кроссовер станет одним из наиболее плотно укомплектованных авто. Если говорить про кроссоверы других брендов, например, Geely Monjaro или Volga K50, то здесь также представлено несколько серий. Они различаются стоимостью с учётом комплектации.

Примечательно, что, как и предшествующие модели, новый кроссовер как ожидается будет собираться на заводе от холдинга «АГР», расположенном в Шушарах. По предварительным данным флагманская модель планируется к оснащению турбированным двухлитровым мотором. Для дополнительного комфорта и удобства при управлении предусматривается использование семиступенчатой автоматизированной коробки передач.

Согласно предварительной информации от разработчиков, новинка может быть укомплектована интеллектуальной системой полного привода, что станет очевидным плюсом для России. При этом система должна поддерживать опцию управления вектором тяги. Также сообщается о наличии адаптивной подвески, оснащённой электронной системой для контроля жёсткости амортизаторов.

Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Окончательные технические характеристики, комплектации и цены будут утверждены производителем и опубликованы на официальном сайте бренда.

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