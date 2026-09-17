Сбер провёл мастер-классы по ИИ и кибербезопасности для участников финала чемпионата высоких технологий

16:38, 17 сентября 2026, ПАИ

На финале чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде школа цифровых технологий Сбера «Школа 21» совместно со школой цифровых и ИИ-навыков «Алгоритмика» представили образовательную программу, приуроченную к 185-летию Сбера. В мероприятиях приняли участие школьники, педагоги и руководители организаций Новгородской области.

Для школьников организовали мастерскую по кибербезопасности. Участники попробовали себя в роли специалистов по информационной безопасности и отработали навыки противодействия компьютерным атакам, расследования киберинцидентов, цифровой грамотности и безопасного поведения в интернете.

Педагоги Новгородской области посетили мастер-классы «Школы 21», посвящённые использованию технологий искусственного интеллекта в повседневной работе. Участники разбирали практические сценарии применения ИИ и учились использовать новые инструменты для решения профессиональных задач.

Для руководителей организаций региона «Школа 21» совместно с «Алгоритмикой» провела серию однодневных интенсивов по искусственному интеллекту. Владельцы бизнеса, руководители медицинских, образовательных и социальных учреждений рассмотрели возможности применения ИИ-инструментов в своих профессиональных сферах – от бизнеса и здравоохранения до образования и социальной работы.