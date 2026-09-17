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Общество

До 23 000 рублей выгоды: «Билайн» запустил акцию «По-настоящему выгодно» на гаджеты

«Билайн» запустил акцию «По-настоящему выгодно»*. С 13 августа по 30 сентября 2026 года при покупке смартфона, планшета или смарт-часов в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами можно получить выгоду до 23 000 рублей от розничной цены устройства – в зависимости от модели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Билайна».

Иллюстрация: пресс-служба «Билайна»

Акция действует в офисах продаж «Билайна» и в интернет-магазине. Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты оператора, у которых подключён тариф с абонентской платой. Действующие абоненты могут приобрести акционный комплект только на территории региона, где покупалась сим-карта.

Что входит в акционный комплект:

  • смартфон, планшет или смарт-часы со скидкой до 23 000 рублей;
  • опция «Рубли на связь по акции»** на 18 месяцев – бонусы идут на оплату услуг связи;
  • дополнительные товары (например чехол, наушники, защитное стекло) или услуги на сумму не ниже установленного минимума – он зависит от выбранного устройства;
  • сим-карта для новых абонентов (при покупке в офисе оплачивается отдельно).

*Акция проводится с 13.08.2026 года по 30.09.2026 года на территории РФ, где есть покрытие сети «Билайна», в собственных офисах продаж и интернет-магазине «Билайна». Акция несовместима с другими акциями и акционными предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.

**Бонусы действуют 18 месяцев. При покупке акционных товаров в интернет-магазине или собственных офисах «Билайна». Подробнее – на сайте beeline.ru.

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