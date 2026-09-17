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Экономика

Сбер улучшил условия по вкладам для клиентов

Сбер с 17 сентября увеличил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев. Теперь по обоим вариантам ставка составляет 13,5 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

На шесть месяцев ставка выросла с 12,6 до 13,5 % годовых, на семь месяцев – с 12,3 до 13,5 %.

Обновлённые условия распространяются на вклад «Лучший %» для средств, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах в банке. Повышенная ставка также доступна по «СберВкладу» для клиентов, у которых уже есть сбережения в Сбере.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что вклад остаётся инструментом долгосрочного финансового планирования и позволяет заранее определить условия размещения средств. «Мы добавили сроки шесть и семь месяцев в число периодов, на которых доступна ставка 13,5 % годовых, чтобы клиентам было удобнее подобрать подходящий вариант для размещения средств с учётом своих целей и планов на ближайшие месяцы», – подчеркнул он.

Открыть вклад на новых условиях можно полностью дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

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