Россиянам рассказали, когда ждать шестидневную рабочую неделю

18:24, 17 сентября 2026, ПАИ

В 2027 году с 15 по 20 февраля жителей России ожидает нестандартная – шестидневная – рабочая неделя, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект, согласно которому рабочий день 22 февраля (понедельник) будет перенесён на 20 февраля (суббота), сообщила эксперт РИА Новости. Это позволит россиянам отметить продолжительными выходными День защитника Отечества.

Ранее сообщалось, сколько выходных ждёт работающих россиян в 2027 году.