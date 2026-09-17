Псковский суд запретил эксплуатацию моторного судна до получения лицензии

20:59, 17 сентября 2026, ПАИ

Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску транспортного прокурора o признании незаконной деятельности по перевозке пассажиров c использованием маломерного моторного судна в коммерческих целях без лицензии. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ответчик на принадлежащем ему маломерном моторном судне на постоянной основе без лицензии осуществлял коммерческие перевозки пассажиров.

Ранее постановлением мирового судьи ответчик был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Суд пришёл к выводу, что деятельность предпринимателя по перевозке пассажиров в коммерческих целях на принадлежащем ему маломерном моторном судне является незаконной и требует пресечения, поскольку подвергает опасности неопределённый круг лиц, нарушает права и законные интересы граждан.

Кроме того, отсутствие договора страхования гражданской ответственности перевозчика лишает пассажиров какой-либо гарантии возмещения вреда их жизни, здоровью или имуществу в результате возможного происшествия на воде. Иск удовлетворён. Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Псковской области завершили расследование дела о смерти мужчины после избиения племянником.