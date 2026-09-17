За неуважение к суду псковичка получила судимость и штраф

21:57, 17 сентября 2026, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в преступлении по части 2 статьи 297 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что женщина, находясь в качестве слушателя по уголовному делу в зале судебных заседаний Псковского городского суда, позволила себе ругательство после оглашения приговора своему сыну. В присутствии секретаря судебного заседания, государственного обвинителя и адвоката она высказалась в адрес председательствующего судьи. Её слова (неприличные, грубые выражения) носили оскорбительный характер и унижали честь и достоинство судьи.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. С учётом данных о личности подсудимой, состояния её здоровья и возраста (67 лет), совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску транспортного прокурора o признании незаконной деятельности по перевозке пассажиров c использованием маломерного моторного судна в коммерческих целях без лицензии.