Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам

15:33, 18 сентября 2026, ПАИ

Сбер покрывает расходы на мобильную связь тем, кто получает зарплату на карту банка. Ежемесячно такие клиенты будут получать 50 Гб интернета и 300 минут звонков без списаний. Для этого нужно перенести действующий номер в СберМобайл и подключить тариф «Для профессионалов». Экономия на связи превысит 7 500 рублей в год, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Такое решение расширяет возможности зарплатной карты. Мобильная связь исключается из обязательных ежемесячных расходов. Скрытых условий и требований по тратам нет: пока начисляется зарплата, связь оплачивает Сбер.

Менять контактные данные в онлайн-банках, на «Госуслугах», в мессенджерах и сервисах доставки не потребуется. Перейти в СберМобайл можно со своим номером. Для этого достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайн или в отделении Сбера при оформлении зарплаты.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв отметил, что банк последовательно убирает из повседневной жизни клиентов лишние расходы и ограничения. По его словам, в августе были сделаны бесплатными переводы между клиентами Сбера и оплата ЖКХ в СберБанк Онлайн. «Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолжение простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди тратили на связь, останутся в их личном бюджете», – подчеркнул он.

Директор по стратегии СберМобайла Ольга Барынина отметила, что мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни, помогает оставаться на связи с близкими, работать и решать привычные задачи. «Поэтому появление СберМобайла среди преимуществ зарплатного проекта даёт клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это возможность познакомить с мобильной связью от Сбера новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны семи с половиной миллионам действующим абонентам Сбермобайла», – сказала она.

Оплата связи дополняет другие преимущества для зарплатных клиентов. Они уже получают специальные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, могут воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и предложениями сервисов Сбера и партнёров. Банк расширяет возможности зарплатной карты, чтобы она была полезна не только в день зачисления денег, но и в повседневных делах.