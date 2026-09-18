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Общество

Более 130 дистанционных преступлений совершено в Великих Луках с начала года

За восемь месяцев с начала 2026 года в Великих Луках зафиксировано 139 преступлений, совершённых дистанционным способом (в аналогичный период прошлого года – 183). Раскрыто три случая. Общая сумма ущерба составила почти 55 миллионов рублей, рассказал начальник ОМВД России по Великим Лукам полковник полиции Василий Фёдоров в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском».

Низкая раскрываемость связана со сложностью отслеживания звонков и переводов, а также с тем, что кол-центры мошенников часто находятся за рубежом. В большинстве случаев речь идёт о сбережениях пожилых людей.

Дополнительно отмечено снижение количества краж: 44 против 64 в прошлом году, из них раскрыто 15.

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