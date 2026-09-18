Сотрудники лаборатории «Титан-Полимера» проходят обучение в рамках нацпроекта «Кадры»

20:02, 18 сентября 2026, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» присоединился к реализации мероприятий национального проекта «Кадры», направленного на развитие профессиональных компетенций работников российских предприятий. Первым подразделением предприятия, где реализуется программа повышения квалификации, стала заводская лаборатория. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Обучение проходят девять специалистов участка. По итогам освоения образовательной программы и успешной сдачи итоговой аттестации сотрудники получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Программа обучения ориентирована на практические задачи производственной лаборатории. Специалисты изучают современные методы отбора и подготовки проб, требования к проведению лабораторных испытаний и правила работы с измерительным и аналитическим оборудованием. Отдельные модули посвящены контролю качества сырья, промежуточной и готовой продукции, обработке и оценке результатов измерений, ведению лабораторной документации и обеспечению достоверности получаемых данных. Особое внимание уделяется методам контроля характеристик полимерных материалов и БОПЭТ-плёнки.

Реализация программы в рамках национального проекта «Кадры» способствует развитию кадрового потенциала предприятия, совершенствованию профессиональных компетенций сотрудников и внедрению современных подходов к организации производственных процессов.

В ходе обучения особое внимание уделено современным требованиям к проведению лабораторных исследований, обеспечению качества испытаний, работе с современным аналитическим оборудованием и актуальным методикам контроля качества продукции.

«Для производственного предприятия лаборатория – это не просто участок контроля, а один из ключевых элементов управления качеством. От квалификации специалистов зависит, насколько оперативно мы получаем объективные данные о сырье, ходе технологического процесса и характеристиках готовой продукции. Поэтому для нас важно, чтобы сотрудники владели современными методами исследований, умели работать с новым оборудованием, правильно интерпретировать результаты испытаний и применять эти знания непосредственно в производственном процессе. Участие в национальном проекте «Кадры» даёт возможность системно развивать эти компетенции», – отметила директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова.

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