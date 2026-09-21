Всемирный день русского единения отмечают 21 сентября

07:27, 21 сентября 2026, ПАИ

Всемирный день русского единения отмечают ежегодно 21 сентября, начиная с 2010 года, передаёт calend.ru.

Инициатором учреждения праздника выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по предложению которого осенью 2009 года сформировали Международный инициативный комитет.

Идею 25 ноября 2009 года презентовал председатель РОСС и комитета Александр Иванов на II Международном молодёжном форуме в Санкт-Петербурге. Представители 24 стран мира подписали Декларацию о провозглашении праздника, став его соучредителями.

Праздник учреждён для сохранения этнокультурной самобытности, историко-культурных ценностей и развития русского языка. Дата 21 сентября соотносится с историческими событиями: днём призвания варягов на Русь (862 год), Рождеством Пресвятой Богородицы, днём основания Великого Новгорода (859 год) и победой в Куликовской битве (1380 год).

Символом даты выступает русская берёзка, а ежегодные мероприятия проходят под тематическими девизами. В этот день организуют культурные, просветительские и спортивные программы.