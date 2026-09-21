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Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии отмечают православные верующие 21 сентября, пишет calend.ru.

Праздник открывает начало церковного года и относится к числу двунадесятых. Церковь установила его в IV веке. Согласно Преданию, в Назарете у праведных Иоакима и Анны долгое время не было детей. После того как священник отказался принять дары бездетного Иоакима, супругам явился ангел Господень и возвестил о скором рождении Дочери по имени Мария, через которую людям будет дано Спасение. Спустя девять месяцев у них родилась Дочь. За это святая Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами.

В православии праздник имеет один день предпразднства и четыре дня попразднства. Богослужения стартуют вечером 20 сентября, а утром 21 сентября проходит Литургия, во время которой верующие посещают храмы и молятся Богородице.

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