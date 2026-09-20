В Псковской области создали доступную среду на избирательных участках

20:20, 20 сентября 2026, ПАИ

На избирательных участках Псковской области организовали условия для комфортного и доступного голосования граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ПАИ в региональной избирательной комиссии.

В этом году в регионе впервые применили цифровые решения для слабовидящих и слабослышащих избирателей. Слабовидящим было доступно приложение-аудиогид: с помощью камеры смартфона оно распознаёт текст бюллетеня или информационного стенда и озвучивает его. Для слабослышащих работал сервис распознавания речи, который переводит слова члена избирательной комиссии в текст на экране. Предусматривалась и обратная функция – озвучивание набранного текста. Воспользоваться приложениями помогали члены участковых избирательных комиссий.

На участках также оборудованы специальные места для голосования, предусмотрены лупы Френеля и тифломаркеры для слабовидящих и незрячих граждан. На четырёх специализированных участках в Пскове и Великих Луках установлены системы звукоусиления для слабослышащих. Информация о кандидатах и партиях доступна в текстах, набранных шрифтом Брайля.

Получить помощь волонтёра можно было в сервисе «Волонтёры на выборах» в личном кабинете на «Госуслугах». Кроме того, волонтёры проекта «Добро.рф» работали непосредственно на избирательных участках.

На одном из участков в состав избирательной комиссии также вошёл сурдопереводчик, который помогал слабослышащим гражданам ориентироваться и получать бюллетени.