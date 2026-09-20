В ЦИК назвали внешнее воздействие на выборы беспрецедентным

20:50, 20 сентября 2026, ПАИ

Избирательная кампания 2026 года стала самой сложной за последние десять лет по напряжённости и уровню внешнего воздействия. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, пишет РИА Новости.

«За десять лет это самая сложная кампания по напряжённости, по внешнему воздействию», – сказал он в ходе всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов. Госдума-2026» в Москве.

Булаев также назвал беспрецедентными DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования.

«Что касается работоспособности платформ, то, мне кажется, они проявили свои максимальные возможности», – подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

В 2026 году дистанционное электронное голосование прошло в рекордном количестве субъектов – в 32 регионах, а также на московской платформе. Более четырёх миллионов избирателей выразили желание проголосовать онлайн, в том числе более 53 тысяч человек в Псковской области.