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Чрезмерный уход за кожей может привести к нежелательным последствиям – врач

Многие люди стремятся использовать множество средств для ухода за кожей, но это может привести к нежелательным последствиям. Кислоты, ретинол, скрабы и сыворотки, если применять их неправильно, могут вызвать сухость, раздражение и высыпания. Эти средства разрушают естественную защиту кожи, что приводит к обратному эффекту. Об этом рассказала косметолог-эстетист Фатима Кубанова.

В интервью «Известиям» Кубанова объяснила, что при бесконтрольном использовании активных средств липиды разрушаются. Кожа становится сухой, чувствительной и хуже восстанавливается. Чрезмерный уход ослабляет её защитные функции.

По мнению специалиста, защитный барьер кожи можно сравнить с кирпичной стеной. Клетки кожи выполняют роль кирпичей, а липиды, церамиды, холестерин и жирные кислоты – роль цемента. При повреждении этого слоя кожа становится уязвимой к внешним воздействиям и хуже реагирует на косметические средства.

На перегрузку кожи могут указывать такие признаки, как стянутость после умывания, постоянное покраснение, жжение при нанесении косметики, тусклый цвет лица, расширенные поры, мелкие морщины и внезапные высыпания. Кожа может одновременно шелушиться, жирниться и страдать от прыщей.

Кубанова также отметила, что многие люди ошибочно считают, что кожу нужно очищать «до скрипа». Это особенно актуально для обладателей жирной кожи, однако агрессивные очищающие средства с содержанием спирта могут повредить защитный барьер и усилить выработку кожного сала.

Для жирной кожи косметолог рекомендует мягкое очищение и использование отшелушивающих средств один-два раза в неделю, преимущественно в Т-зоне. Для сухой кожи необходимы насыщенные кремы с церамидами и маслами, а кислоты и ретинол следует вводить постепенно и только при необходимости. При комбинированной коже нужен зональный уход: лёгкие средства для Т-зоны и более питательные составы для сухих участков.

Кубанова подчеркивает, что основой ежедневного ухода являются три этапа: очищение, увлажнение и защита от солнца. Активные компоненты следует вводить постепенно, начиная с одного-двух применений в неделю. После использования кислот важно следить за реакцией кожи и не применять одновременно несколько сильных средств.

Если появились признаки перегрузки кожи, Кубанова советует на семь – десять дней отказаться от кислот, ретинола, скрабов и витамина С, используя вместо них мягкое очищение, кремы с церамидами и SPF. Активные средства следует возвращать постепенно после исчезновения дискомфорта.

«Жжение и устойчивое покраснение – это не признак привыкания, а сигнал прекратить использование средства. Если состояние кожи не улучшается в течение двух-трёх недель, необходимо обратиться к врачу: при серьёзном повреждении защитного барьера обычной косметики может быть недостаточно», – подытожила косметолог.

Ранее врач назвала ошибки в уходе за кожей с дерматитом.

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