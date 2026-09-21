В Острове ребёнок получил компенсацию после укуса бездомной собаки

09:28, 21 сентября 2026, ПАИ

В Острове прокуратура добилась выплаты компенсации несовершеннолетнему, которого по дороге в школу укусила бездомная собака. В Островскую межрайонную прокуратуру обратилась мать мальчика после того, как ребенка во время похода в школу укусила собака.

По результатам проверки установлено, что животное не имело владельца. В связи с этим обязанность по возмещению причиненного вреда возложена на орган местного самоуправления, уполномоченный заниматься обращением с животными без владельцев.

Островский городской суд рассмотрел иск межрайонной прокуратуры, поданный в интересах несовершеннолетнего к органу местного самоуправления.

С администрации округа в пользу ребенка взыскали 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 1 677 рублей имущественного ущерба.

Исполнение решения суда находится на контроле Островской межрайонной прокуратуры.