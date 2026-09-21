Выпускники назвали главные трудности при поиске первой работы

09:34, 21 сентября 2026, ПАИ

Молодым специалистам стало сложнее найти работу после окончания вуза. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры, в котором приняли участие выпускники 2023–2025 годов.

На фоне изменений на рынке труда за год количество вакансий сократилось на 18%, а число резюме выросло на 32%. После двух лет дефицита кадров работодатели стали сдержаннее подходить к найму, а темпы роста зарплат замедлились.

Средняя оценка сложности трудоустройства среди молодых специалистов составила 7,3 балла из 10. Выпускники 2025 года оценили этот показатель еще выше – в среднем в 7,9 балла.

Главным препятствием при поиске работы стало отсутствие опыта – на него указали 60% опрошенных. Еще 25% выпускников назвали проблемой стартовые зарплаты, 22% столкнулись с отсутствием или небольшим количеством вакансий, соответствующих их требованиям. Высокую конкуренцию на рынке труда отметили 6% респондентов.

По 2% молодых специалистов указали на гендерные стереотипы, а также отсутствие практических навыков или знания профильного программного обеспечения как на препятствия для получения предложения о работе.

Среди других трудностей выпускники называли тестовые задания при трудоустройстве, отсутствие обучения и наставничества, ограниченные возможности карьерного роста, разочарование в выбранной специальности, неудобный график и переработки. Также респонденты упоминали удаленность работы от дома, невозможность совмещать работу с дальнейшим обучением и недостаток знаний о том, как составлять резюме, проходить собеседования и в целом вести себя на рынке труда.

При этом 9% опрошенных заявили, что не столкнулись с трудностями при поиске работы.