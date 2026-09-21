Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская гордума соберётся на 52-ю сессию 25 сентября

Очередная, 52-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва пройдет 25 сентября. Заседание начнется в 10:00 в Городском культурном центре на площади Победы, 1, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Одним из основных вопросов станет исполнение бюджета Пскова за первое полугодие 2026 года. Депутаты также рассмотрят изменения в городской бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также обсудят корректировки положения о дорожном фонде.

В повестку вошли вопросы, связанные с муниципальным имуществом и городской застройкой. В частности, депутаты рассмотрят изменения в порядок учета, управления и распоряжения объектами муниципального жилищного фонда, изменения в Правила землепользования и застройки Пскова, а также вопрос, связанный с компетенцией общего собрания участников ООО «Центральная городская аптека».

Отдельный блок касается увековечения памяти известных псковичей. На сессии планируется рассмотреть установку мемориальной доски почетному гражданину Пскова, участнику Великой Отечественной войны и писателю Евгению Нечаеву, а также памятных досок доктору медицинских наук Герману Альбрехту и писателю Антонину Ладинскому. Кроме того, депутаты обсудят изменения порядка установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе.

В проект повестки также включены вопросы об установлении границ территорий шести территориальных общественных самоуправлений – «Коммунальная 10», «Крестовский», «Яна Фабрициуса 7», «Юбилейная 65А», «Октябрьский 16» и «Коммунальная 9».

Депутаты рассмотрят изменения в порядок муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Также в повестку включены два протеста прокурора Пскова – на положения о муниципальном жилищном и земельном контроле.

Кроме того, городская Дума рассмотрит вопрос о поощрении благодарственным письмом депутата седьмого созыва Ольги Федоровой.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

В Псковской области сократился срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом
21 сентября 2026

В Полистовском заповеднике предложили разгадать грибную загадку
21 сентября 2026

Жителей Псковской области просят сообщить полиции, где торгуют смертью
21 сентября 2026

Жителей нескольких домов в Пскове предупреждают о возможном отключении воды
21 сентября 2026

Россиянам перечислили доступные по ОМС стоматологические услуги
21 сентября 2026

Лекция о мемориальных парках Пушкинского заповедника пройдёт в Пскове 24 сентября
21 сентября 2026

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней
21 сентября 2026

Программу профессиональных мероприятий фестиваля «Книжная яблоня» опубликовали в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...