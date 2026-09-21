Псковская гордума соберётся на 52-ю сессию 25 сентября

09:37, 21 сентября 2026, ПАИ

Очередная, 52-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва пройдет 25 сентября. Заседание начнется в 10:00 в Городском культурном центре на площади Победы, 1, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Одним из основных вопросов станет исполнение бюджета Пскова за первое полугодие 2026 года. Депутаты также рассмотрят изменения в городской бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также обсудят корректировки положения о дорожном фонде.

В повестку вошли вопросы, связанные с муниципальным имуществом и городской застройкой. В частности, депутаты рассмотрят изменения в порядок учета, управления и распоряжения объектами муниципального жилищного фонда, изменения в Правила землепользования и застройки Пскова, а также вопрос, связанный с компетенцией общего собрания участников ООО «Центральная городская аптека».

Отдельный блок касается увековечения памяти известных псковичей. На сессии планируется рассмотреть установку мемориальной доски почетному гражданину Пскова, участнику Великой Отечественной войны и писателю Евгению Нечаеву, а также памятных досок доктору медицинских наук Герману Альбрехту и писателю Антонину Ладинскому. Кроме того, депутаты обсудят изменения порядка установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе.

В проект повестки также включены вопросы об установлении границ территорий шести территориальных общественных самоуправлений – «Коммунальная 10», «Крестовский», «Яна Фабрициуса 7», «Юбилейная 65А», «Октябрьский 16» и «Коммунальная 9».

Депутаты рассмотрят изменения в порядок муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Также в повестку включены два протеста прокурора Пскова – на положения о муниципальном жилищном и земельном контроле.

Кроме того, городская Дума рассмотрит вопрос о поощрении благодарственным письмом депутата седьмого созыва Ольги Федоровой.