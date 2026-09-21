Великолучанин стал победителем всероссийского турнира по ММА в Петербурге

12:26, 21 сентября 2026, ПАИ

Великолучанин, воспитанник клубов «Центурион» и «Отечество», а также спортшколы «Экспресс» Максим Ширинов стал победителем всероссийского турнира по ММА «Стальной лев», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Центурион».

Ширинов провёл три поединка и во всех одержал победу. Благодаря такому результату он выполнил норматив для присвоения звания мастера спорта России. Тренирует спортсмена Андрей Тимофеев.

Кроме того, бронза соревнований среди мальчиков 12-13 лет в весе до 36 килограммов досталась великолукскому спортсмену Демьяну Князькову.