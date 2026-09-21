Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством Пресвятой Богородицы

12:31, 21 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX поздравил жителей Псковской области с Рождеством Пресвятой Богородицы.

Глава региона назвал праздник одним из главных православных. Он пожелал всем крепкого здоровья, радости и успехов во всех начинаниях.

«Пусть в ваших домах всегда царят любовь и согласие, а сердца будут наполнены надеждой и светом», – обратился он к псковичам.

Напомним, праздник относится к числу двунадесятых. Согласно преданию, у праведных Иоакима и Анны долгое время не было детей. После того как священник отказался принять дары бездетного Иоакима, супругам явился ангел Господень, который возвестил о скором рождении дочери по имени Мария.