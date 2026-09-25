Артамон Змеевик наступил по народному календарю

07:17, 25 сентября 2026, ПАИ

Артамон Змеевик наступил по народному календарю 25 сентября, сообщает calend.ru. В этот день православная церковь чтит память священномученика Автонома, который в IV веке служил епископом в Италии.

Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрявший гонения на христиан, велел схватить Автонома, но святитель сумел скрыться. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его новообращённые разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома.

В народе Артамона (так прозвали святого на русский манер) величали Змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.

На Руси отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», – говорили люди.

Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.