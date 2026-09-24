«Ростелеком» обеспечил киберзащиту финала Чемпионата высоких технологий

15:27, 24 сентября 2026, ПАИ

Цифровую инфраструктуру для финала четвёртого Чемпионата высоких технологий организовал «Ростелеком» в Великом Новгороде. Соревнования проходили с 14 по 18 сентября на площадке инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай», а также рядом с Новгородским академическим театром драмы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Организаторам и участникам чемпионата компания предоставила два канала широкополосного доступа с пропускной способностью до 10 Гбит/с каждый, обеспечив стабильное интернет-соединение. В частности, каналы связи были задействованы для прямой трансляции церемонии открытия финала чемпионата – в социальной сети VK её посмотрели уже более 180 тысяч раз (vk.ru/wall-221242706_3368).

Кроме того, специалисты «Ростелекома» развернули зону Wi-Fi с авторизацией во временных павильонах, возведённых рядом со зданием ИНТЦ «Валдай» специально для проведения чемпионата.

Многоуровневую защиту сетевой инфраструктуры от кибератак компания обеспечила с помощью собственного решения Anti-DDoS. Сервис фильтрует вредоносный трафик, не влияя на доступность ресурсов для пользователей. Все данные обрабатываются на территории России, что гарантирует их сохранность и соблюдение законодательства.

«Чемпионат высоких технологий развивается, становится масштабнее. Нашей задачей было обеспечить мероприятие надёжной и качественной связью, чтобы организаторы и конкурсанты могли сосредоточиться и не отвлекаться на технические моменты. Здесь речь, конечно, не только про скорость интернета, но и про кибербезопасность», – отметила директор филиала ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова.

В 2026 году финал Чемпионата высоких технологий впервые посвятили одной отрасли – транспортной. В соревнованиях приняли участие более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств. Конкурсанты состязались в 20 инновационных компетенциях, связанных с обслуживанием высокоскоростных поездов, развитием интеллектуальных систем, управлением грузовыми беспилотниками и другими направлениями.

Организатор чемпионата – Минпросвещения России, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

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