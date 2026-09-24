Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Ростелеком» обеспечил киберзащиту финала Чемпионата высоких технологий

Цифровую инфраструктуру для финала четвёртого Чемпионата высоких технологий организовал «Ростелеком» в Великом Новгороде. Соревнования проходили с 14 по 18 сентября на площадке инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай», а также рядом с Новгородским академическим театром драмы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото предоставило ПАО «Ростелеком»

Организаторам и участникам чемпионата компания предоставила два канала широкополосного доступа с пропускной способностью до 10 Гбит/с каждый, обеспечив стабильное интернет-соединение. В частности, каналы связи были задействованы для прямой трансляции церемонии открытия финала чемпионата – в социальной сети VK её посмотрели уже более 180 тысяч раз (vk.ru/wall-221242706_3368).

Кроме того, специалисты «Ростелекома» развернули зону Wi-Fi с авторизацией во временных павильонах, возведённых рядом со зданием ИНТЦ «Валдай» специально для проведения чемпионата.

Многоуровневую защиту сетевой инфраструктуры от кибератак компания обеспечила с помощью собственного решения Anti-DDoS. Сервис фильтрует вредоносный трафик, не влияя на доступность ресурсов для пользователей. Все данные обрабатываются на территории России, что гарантирует их сохранность и соблюдение законодательства.

«Чемпионат высоких технологий развивается, становится масштабнее. Нашей задачей было обеспечить мероприятие надёжной и качественной связью, чтобы организаторы и конкурсанты могли сосредоточиться и не отвлекаться на технические моменты. Здесь речь, конечно, не только про скорость интернета, но и про кибербезопасность», – отметила директор филиала ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова.

Фото предоставило ПАО «Ростелеком»

В 2026 году финал Чемпионата высоких технологий впервые посвятили одной отрасли – транспортной. В соревнованиях приняли участие более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств. Конкурсанты состязались в 20 инновационных компетенциях, связанных с обслуживанием высокоскоростных поездов, развитием интеллектуальных систем, управлением грузовыми беспилотниками и другими направлениями.

Организатор чемпионата – Минпросвещения России, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388, erid: 2W5zFK7aG5w.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



24 сентября 2026

Осадки и сильный ветер ждут жителей Псковской области в конце недели
24 сентября 2026

В Пскове завершается второй этап реконструкции котельной № 9
24 сентября 2026

Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада № 43 в Пскове
24 сентября 2026

«Билайн» запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей
24 сентября 2026

О гастролях в Пскове, философии кукольного жанра и «оживлении неживого» поговорили на «Серебряном дожде». Главное
24 сентября 2026

На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт дорожного покрытия
24 сентября 2026

Валентина Чернова: Социально-психологическое тестирование не влияет на будущее ребёнка
24 сентября 2026

Около 200 сайтов с пропагандой наркотиков заблокировали в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...