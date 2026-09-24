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Digital Rain 2026: три дня медиаискусства в Петербурге

Второй фестиваль мультимедийного искусства и технологий Digital Rain состоится в Санкт-Петербурге с 25 по 27 сентября. Тема этого года – «Связи». Генеральным партнёром выступает Сбер, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба Сбера

Основными площадками станут Новая сцена Александринского театра имени Всеволода Мейерхольда, Большой Гостиный двор, Особняк Мясникова, Петрикирхе, Wawelberg Hotel, торговый центр «Галерея», цирк Чинизелли, Дом Радио, Английское собрание и Центральный музей связи имени А. С. Попова. Большая часть программы доступна бесплатно, деловой форум требует предварительной регистрации.

В программе заявлены концерт «Кандинский. Медиасинестезия» с участием Михаила Кандинского и медиахудожника Елизаветы Янак, медиаспектакль «Технофобия» в Петрикирхе, трёхдневное мэппинг-шоу на фасаде Большого Гостиного двора, проект «Механический шорох. Фантомы» на Новой сцене Александринского театра, спектакль «Спектакль отменяется» в Особняке Мясникова и иммерсивное гастрономическое шоу «Распад Белого» в Wawelberg Hall. Кроме того, будут представлены инсталляции Rain station, adrift, «Архив связи», «Кокон. Пространство цифрового превращения», ROW II, «Петербург. за пределом», Keep in touch и «185 «световых» со Сбером».

«Digital Rain – это попытка увидеть, как технологии перестают быть инструментом и становятся частью художественного высказывания. Тема этого года – «Связи» – для нас не просто слово. Это то, что возникает между человеком и городом, между классикой и экспериментом, между зрителем и произведением. Мы рады, что генеральным партнёром фестиваля выступает Сбер – компания, которая не первый год поддерживает проекты на стыке искусства и технологий. Благодарим Сбер за доверие и вклад в развитие медиаискусства в Петербурге и России», – сказал организатор фестиваля Глеб Матюшин.

«Сбер впервые поддерживает международный фестиваль Digital Rain, и для нас это интересный и близкий проект с точки зрения соединения технологий, городского пространства и культуры. Мы планируем интегрироваться в видеомэппинг на фасаде Гостиного двора и финальное шоу на здании цирка Чинизелли. Но всё-таки ключевой для нас будет собственная инсталляция на Дворцовой площади под названием «185 «световых» со Сбером». Это символично: банк появился в Петербурге 185 лет назад, и как одна из старейших компаний может быть примером связи людей, технологий, города. Приглашаем всех гостей фестиваля увидеть это самим», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Фестиваль завершится 27 сентября мультимедийным шоу у Цирка на Фонтанке. Перед историческим фасадом выступит звезда российской музыкальной сцены, имя хедлайнера пока не раскрывается. Живой звук, видеомэппинг, свет и лазеры объединятся в постановку, созданную специально для этого места.

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