Онколог перечислил привычки, которые повышают риск развития рака

14:48, 24 сентября 2026, ПАИ

Риск развития рака повышают курение, алкоголь, частое употребление красного мяса и малоподвижный образ жизни. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на врача-онколога Расула Ахмаева.

«Курение, алкоголь, регулярное употребление красного мяса и малоподвижный образ жизни относятся к основным привычкам, которые вызывают рак», – приводит издание слова Ахмаева.

По его словам, алкоголь может провоцировать рак печени, пищевода, гортани и глотки, полости рта, а также колоректальный рак. «Алкоголь провоцирует, например, такую болезнь, как цирроз печени, которая может перерасти в гепатоцеллюлярный рак», – подчеркнул онколог.

Кроме того, регулярное употребление красного мяса (свинины, говядины и баранины) тоже является плохой привычкой. Во время приготовления мяса используются вещества-канцерогены, которые вызывают воспаление слизистой кишечника, что также может привести к развитию колоректального рака, объяснил Ахмаев.

Основной механизм возникновения рака при курении он связал с повреждением ДНК клеток: химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, способны вызывать такие повреждения.