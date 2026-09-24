Онколог перечислил привычки, которые повышают риск развития рака
Риск развития рака повышают курение, алкоголь, частое употребление красного мяса и малоподвижный образ жизни. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на врача-онколога Расула Ахмаева.
«Курение, алкоголь, регулярное употребление красного мяса и малоподвижный образ жизни относятся к основным привычкам, которые вызывают рак», – приводит издание слова Ахмаева.
По его словам, алкоголь может провоцировать рак печени, пищевода, гортани и глотки, полости рта, а также колоректальный рак. «Алкоголь провоцирует, например, такую болезнь, как цирроз печени, которая может перерасти в гепатоцеллюлярный рак», – подчеркнул онколог.
Кроме того, регулярное употребление красного мяса (свинины, говядины и баранины) тоже является плохой привычкой. Во время приготовления мяса используются вещества-канцерогены, которые вызывают воспаление слизистой кишечника, что также может привести к развитию колоректального рака, объяснил Ахмаев.
Основной механизм возникновения рака при курении он связал с повреждением ДНК клеток: химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, способны вызывать такие повреждения.
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