Детский телефон доверия: как получить экстренную психологическую помощь
Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам сотрудники регионального УМВД России.
Для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.
При обращении по этому номеру дети, подростки и их родители из любого региона страны могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов. Звонок бесплатный и полностью конфиденциальный.
Напомним, что на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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